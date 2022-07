Carenze igienico-sanitarie: scatta il sequestro per un lido balneare di Sapri Scoperta una discarica a cielo aperto: denunciato il proprietario della struttura

Ancora controlli sulla costa salernitana. In azione, questa mattina, i carabinieri di Sapri. Nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse anomalie e inadempienze presso uno dei lidi sottoposti a controllo, e per questo la struttura balneare è stata sequestrata.

In particolare, la struttura é risultata carente delle norme igienico sanitarie. Ma non solo. E' stata scoperta anche una vera e propria discarica a cielo aperto in un'area adiacente il lido, prodotta, stando a quanto riferito dagli uomini dell'Arma, dal proprietario della struttura balneare, un imprenditore 50enne del posto. L'uomo è stato denunciato per inquinamento ambientale.