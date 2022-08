Paura a Maiori: a fuoco la chiatta durante lo spettacolo pirotecnico Sul posto i vigili del fuoco: a bordo fortunatamente non vi erano persone

Paura ieri notte a Maiori per un incendio che si è sviluppato a bordo di una chiatta durante lo spettacolo pirotecnico di Santa Maria a Mare.

Le fiamme hanno preso vita poco dopo le 23 a bordo di un’imbarcazione messa a disposizione dal comitato per i festeggiamenti.

Ad alimentare il rogo anche il forte vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che, con l’ausilio di una motopompa, sono riusciti ad avere ragione delle fiamme intorno a mezzanotte. Fortunatamente, a bordo non vi erano persone in quanto i comandi vengono azionati a distanza. Allertati anche gli uomini della Capitaneria di Porto. Rilievi in corso per appurare le cause del rogo.