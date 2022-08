Era morta da 3 giorni: donna trovata senza vita in casa a Camerota L’anziana non rispondeva al telefono e allora i carabinieri hanno fatto irruzione

Tragedia a Marina di Camerota, dove una 70enne del posto è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in via G. Lamanna. La donna non rispondeva al telefono da alcuni giorni, ecco perché i carabinieri hanno sfondato la porta e l'hanno trovata priva di vita.

L'anziana, deceduta da almeno 3 giorni, come stabilito dai medici della procura giunti sul posto, è stata rinvenuta nel bagno della sua abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari e trasferita al cimitero in attesa dell'ultimo saluto.