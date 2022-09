Sorpreso alla guida di un'auto rubata: arrestato un uomo a Cava Gli agenti lo hanno beccato nei pressi dell'autofficina dove la vettura era in riparazione

E' stato beccato dal personale del Commissariato di Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni, in flagranza di reato, mentre guidava un'auto rubata. Nella giornata di ieri, sono scattate le manette per S. A.. Gli agenti lo hanno beccato nei pressi dell'autofficina dove la vettura era in riparazione.

L’uomo si è opposto con violenza ed ha anche minacciato il personale operante: arrestato.