Bufale in autostrada: investite e uccise da un'auto, l'incidente sull'A2 Coinvolte nello schianto 4 vetture e un autoarticolato, ferito un conducente

Momenti di paura sull'autostrada A2. Due bufale, non si sa ancora come, sono finite sulle corsie dell'ex Salerno Reggio Calabria la sera scorsa. I grossi animali hanno causato un incidente stradale in direzione sud, nel comune di Contursi Terme.

Uno dei conducenti delle automobili in transito in autostrada non è riuscito infatti ad evitare l’impatto con gli esemplari che, dopo essere stati investiti, sono morti sull'asfalto. Il conducente della vettura è rimasto fortunatamente solo ferito nello schianto. Danneggiata la vettura. Coinvolte nel sinistro anche altre 3 auto e un autoarticolato, tutte illese le persone alla guida. Disagi alla viabilità.