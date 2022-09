Deve scontare 21 anni di carcere, arrestato dai carabinieri di Salerno Un 72enne di Pompei accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Deve scontare una pena definitiva a 21 anni di carcere, ma dal 2017 si era reso irreperibile dopo la condanna della Corte di Appello di Napoli. Ma la latitanza di un 72enne di Cava de' Tirreni è finita ieri mattina a Pompei, quando i carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno lo hanno arrestato.

Secondo i magistrati sarebbe l'ideatore e il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti

Dalle indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli, era emerso che il sodalizio criminale, di cui facevano parte a vario titolo altre 47 persone, approvvigionava dall’Albania per smerciali in Campania ingenti quantitativi di ketamina, olio di hashish, nonché di un potente medicinale veterinario, denominato Boostin-S.

In particolare, quest’ultima sostanza, a base di somatotropina (ormone vietato dal 2006) veniva fornita, senza la minima sorveglianza veterinaria, creando dunque una oggettiva situazione di pericolo per la salute umana e animale, utilizzati per incrementare la produzione di latte di bufala.

Il 72enne è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.