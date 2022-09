Muore in scooter a 16 anni: indagati tre amici, la procura riapre l'inchiesta Erano con Vittorio Senatore la sera dell'incidente

La procura della Repubblica di Salerno riapre l'inchiesta sulla morte del 16enne di Cava de' Tirreni Vittorio Senatore. Accolte le richieste degli avvocati della famiglia. Iscritti nel registro degli indagati tre giovani che erano in compagnia del ragazzo quella drammatica notte di 3 anni fa, il 15 settembre, in via Croce, la strada che congiunge Salerno a Vietri sul Mare.

Vittorio è morto in un incidente stradale, era a bordo del suo scooter, ma cosa precisamente sia successo quel giorno non è ancora chiaro. I genitori del 16enne non hanno mai creduto alla dinamica ricostruita subito dopo l'incidente. I traumi riportati dal 16enne sarebbero da schiacciamento e non da scivolamento, sarebbero compatibili quindi con l'investimento, si potrebbe ipotizzare causato da un altro motorino. Vittorio era a bordo del suo scooter con un amico. Dietro di loro un'altra coppia di amici li seguiva con un altro motorino. Ora si dovrà accertare se per la morte di Vittorio vi siano delle altre responsabilità, come la famiglia da tempo denuncia.