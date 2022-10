Rifiuti speciali pericolosi a fuoco: nei guai marito e moglie I due coniugi sono stati denunciati

Rogo di rifiuti pericolosi in un'area privata del salernitano, scattano i sigilli. Due coniugi sono stati denunciati alla procura di Salerno dal personale della polizia giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bellizzi, in collaborazione con il personale della stazione carabinieri forestale di Giffoni Valle Piana.

La coppia di imprenditori edili è finita nei guai per aver accantonato in un grande locale seminterrato di loro proprietà una grande quantità di rifiuti speciali e pericolosi, pezzi di plastica, ferro, carta e diversi titpi di materiali.

Il cumulo di detriti e spazzatura, per cause ancora non chiare, ha poi preso fuoco. E' stato necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Salerno per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, in seguito poi posta sotto sequestro. Ora si indaga per capire se ci possano essere stati danni per l'ambiente circostante, causati proprio dalla combustione di sostanze ritenute nocive dalle forze dell'ordine.