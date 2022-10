Perde l'orientamento e non riesce a tornare a valle: soccorso 76enne a Ravello L'uomo era riuscito a mettersi in contatto con i familiari, sono stati loro ad allertare il CNSAS

Perde l'orientamento e non riesce a tornare a casa, interviene il soccorso alpino e speleologico della Campania. Disavventura, nel pomeriggio di oggi, per un uomo di 76 anni a Ravello che non riusciva pià a trovare la via di ritorno dopo essere uscito, da solo, a fare un giro in una zona impervia attigua a dei castagneti. Fortunatamente era riusciro a contattare i familiari, sono stati loro a far scattare l'allarme contattando il CNSAS.

I soccorsi

I tecnici hanno inviato sul posto due squadre di operatori che hanno iniziato le attività di ricerca assieme ai carabinieri ed i volontari della PC Millennium di Amalfi. Nel frattempo era stato allertato anche l’elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato.

Fortunatamente l’uomo è stato rintracciato da uno dei volontari in poche ore ed è stato accompagnato a valle. Non si è reso necessario un ulteriore controllo sanitario.