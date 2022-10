Donna trovata morta in casa a Pagani: la 56enne viveva da sola A dare l'allarme i vicini che hanno allertato i familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Dolore a Pagani dove è stata trovata morta, nella sua abitazione, una 56enne. Pare che la donna non uscisse molto di casa nell'ultimo periodo. A dare l'allarme sono stati i familiari chiamati dai vicini che si erano resi conto non rispondesse neppure più al citofono da alcuni giorni.

La scoperta della forze dell'ordine

Sul posto, un appartamento nel parco Cinzia, in via Torre a Pagani, sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno trovato il corpo della donna ormai senza vita. Hanno potuto solo accertare il decesso. Da una prima ricostruzione dell'ultimo periodo pare che la 56enne avesse problemi con la sua famiglia d'origine e che volesse spesso stare sola in casa. Intanto sono partite le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire le ultime ore di vita della 56enne e risalire alle cause della morte e a quando si sia verificata.

A stroncare la donna potrebbe essere stato un malore fulminante, che non le ha lasciato scampo. Per il momento non si esclude comunque nessuna ipotesi. L'esame esterno sulla salma potrà chiarire cosa sia accaduto. Choc nel quartiere e tra i vicini di casa della 56enne.