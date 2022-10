Si arrampica su un albero e cade: 28enne salernitano finisce in ospedale E' accaduto a Colliano. Sul posto il 118 ed il personale del Soccorso alpino

Disavventura in montagna per un 28enne salernitano. Il giovane, dopo essersi arrampicato su un albero, è precipitato al suolo, riportando diverse ferite, in particolare alle gambe. E' accaduto a Colliano, presso una località poco distante da Piano del Dardano.

I soccorsi

Il ragazzo è stato prontamente raggiunto dell'equipaggio 118 e dai carabinieri che hanno comunque richiesto Intervento dell'elisoccorso e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS dato il territorio impervio e le condizioni ambientali al limite (lieve nebbia e sopraggiungere del buio).

Da Napoli è quindi decollato l'elicottero del 118 equipaggiato con visori notturni per raggiungere il sito. Una volta sul posto, il personale sanitario ed il tecnico di elisoccorso del CNSAS, insieme al personale 118 già presente ed ai carabinieri, hanno provveduto ad imbarcare il malcapitato per trasportarlo a Napoli in ospedale.