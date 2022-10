Muore ragazza in un incidente stradale a Castel San Giorgio Lo scontro tra due vetture all'alba, intorno alle 3. Un altro giovane è ricoverato in ospedale

Gravissimo incidente stradale all'alba a Castel San Giorgio, nello schianto ha perso la vita una ragazza di vent'anni. Inutile ogni tentativo di rianimarla da parte dei soccorsi intervenuti sul posto.

La dinamica dell'incidente stradale

E' successo intorno alle tre di notte all'incrocio di Torello, al confine con Siano. Nell'incidente stradale sono rimate coinvolte due auto, si sono scontrate, per cause ancora da chiarire. Una ragazza ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto. Pare che nella vettura ci fossero 4 ragazzi, uno di loro sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Il cordoglio dell'amministrazione di Castel San Giorgio

Cordoglio da parte del sindaco del comune di Castel San Giorgio. Il sindaco Paola Lanzara ha espresso la sua vicinanza e quella dell'amministrazione comunale alla famiglia della giovane che ha perso la vita nell'incidente stradale.