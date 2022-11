The Equalizer 3: muore a Maiori membro della troupe Arresto cardiaco all'uscita di un pub per il 55enne. Ha perso la vita davanti alla moglie

Tragedia in Costiera Amalfitana, a Maiori, dove ha perso la vita un membro della troupe del film The Equalizer 3, con protagonista Denzel Washington in corso di produzione in Costiera Amalfitana. Il 55enne romano, responsabile del catering della produzione ha perso i sensi cadendo a terra, a stroncarlo un arresto cardiocircolatorio.

La ricostruzione della vicenda

Il 55enne stava assistendo ad una partita di calcio in un locale del posto nei pressi del porto, quando si è sentito male. Tutto è accaduto in presenza della moglie. E' stato soccorso sul posto dal personale del pub in attesa dell'arrivo del 118. Quando sono giunti i sanitari sul posto era già in arresto cardio circolatorio. Inutile ogni tentativo di rianimare il 55enne. E' stato trasportato all'ospedale Costa d'Amalfi di Ravello ma è comunque deceduto.