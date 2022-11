Incendio in montagna a Colliano: canadair in azione per spegnere le fiamme Il rogo tra Piano di Pecora e Piano di Campo: sul posto sono intervenuti tanti uomini e mezzi

Un vasto incendio in montagna, tra Piano di Pecora e Piano di Campo, ha rischiato di creare danni enormi ad un’area di grande valore ambientale, sul massiccio di Monte Marzano.

Paura nel pomeriggio di oggi a Colliano dove un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ha divorato diversi ettari di terreno.

E' sicuramente un espisodio inusuale per il mese novembre. L'emergenza per gli incendi boschivi è, infatti, rientrata da tempo con la fine dell'estate. Si tratta quindi di un evento anomalo per il periodo, complici, probabilmente, anche le temperature troppo elevate per la stagione.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenuti tanti uomini e mezzi, anche un elicottero, un Canadair, quindi vigili del fuoco, i reparti speciali per gli incendi boschivi, la locale protezione civile, ma anche tanti volontari

E' grazie al loro "tempestivo intervento", sottolinea l'amministrazione comunale, che sono state domate le fiamme.

"Grazie a tutti coloro che sono intervenuti per scongiurare danni gravi alla vegetazione, per il grande impegno mostrato in ore difficili in cui sembrava che l’incendio si stesse estendendo ulteriormente", il messaggio dell'amministrazione.