Muore soffocato da pezzo di formaggio: tragedia a Cetara Inutili i soccorsi: l'uomo era già cianotico. Sconcerto in paese

Un'attività quotidiana, quasi banale per certi aspetti. Ma che ieri si è trasformata in tragedia: a Cetara un uomo è morto per soffocamento dopo aver mangiato un pezzo di formaggio a pasta filata.

Il boccone gli è andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie: il dramma si è consumato davanti agli occhi dei familiari, che hanno subito allertato i soccorsi.

Purtroppo, però, all'arrivo dei sanitari del 118 per il malcapitato non c'era più nulla da fare ed è deceduto.