Giocattoli per bambini e mascherine illegali: scatta il sequestro I controlli della Finanza in un'attività commerciale: denunciato il titolare

I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno effettuato una serie di sequestri dopo alcuni controlli a Pagani: nel mirino un'attività commerciale, all'interno della quale sono stati individuati prodotti contraffatti.

Le fiamme gialle della compagnia di Nocera Inferiore hanno sequestrato 7600 giocattoli illegali raffiguranti, tra l'altro, brand di serie televisive di successo, noti personaggi della Disney (come Topolino), della Marvel (Spiderman) e della MGA Enterteinment (in particolare Lol surprise), risultati palesemente falsi e non conformi agli standard di produzione delle case madri.

Il responsabile, un imprenditore del posto, è stato denunciato alla Procura per ricettazione e commercializzazione di prodotti falsi.

Nella stessa operazione i militari hanno inoltre apposto i sigilli a più di mille mascherine, non in regola con le normative in materia di sicurezza sanitaria.