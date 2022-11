Incidente a Molina di Vietri: interviene un'ambulanza, traffico in tilt Lo scontro tra un camioncino e un'apecar. La segnalazione del Comitato Civico Dragonea

Un nuovo incidente stradale si è verificato, questo pomeriggio a Molina di Vietri sul Mare. Il sinistro è avvenuto all’altezza della pompa di benzina. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un camioncino ed una apecar. Si registrano forti rallentamenti al traffico. Al momento si registrano forti rallentamenti del traffico e sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.

L'incidente è stato segnalato via social anche dal comitato civico Dragonea. "In questo momento la circolazione è bloccata dall’innesto del viadotto Gatto fino a curva Molina", l'ultimo aggiornamento, fornito poco dopo le 16, dal comitato.