Furti nelle abitazioni di Cava de’ Tirreni: denunciati due rumeni Per uno dei fermati è scattato il foglio di via dal comune metelliano

Furti nelle abitazioni di Cava de' Tirreni: la polizia denuncia due cittadini stranieri. Gli agenti del Commissariato cittadino di Polizia hanno notato, in via Oreste di Benedetto, zona più volte finita nel mirino dei malviventi negli ultimi tempi, due uomini vestiti di scuro con un cappellino da baseball calato sugli occhi.

I due, alla vista dell’auto della polizia, hanno cercato di eludere i controlli ma sono stati prontamente bloccati e identificati: di tratta di S.G., 53enne e C.D., 48enne, entrambi di cittadinanza rumena e già noti alle forze dell’ordine per furto aggravato, furto in abitazione e altri reati contro il patrimonio.

La perquisizione

Nella corso della perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di un coltellino multiuso, di un paio di forbici, di una torcia e di un apribottiglie, occultati in uno zaino. Il tutto è stato sequestrato mentre i due uomini sono stati denunciati in concorso per il possesso ingiustificato di chiave alterate o di grimaldelli.

Inoltre, ad uno dei soggetti è stato notificato il provvedimento amministrativo emesso d'urgenza di Foglio di via Obbligatorio dal comune di Cava de' Tirreni per la durata di 3 anni.