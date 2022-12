Tragedia di Praiano: oggi i funerali del 35enne Massimo De Rosa Lascia la moglie e una figlia di 4 anni

Si terranno oggi i funerali di Massimo De Rosa il 35enne vittima dell’ennesimo incidente stradale nel salernitano, il sinistro si è verificato in Costiera Amalfitana tra Praiano e Positano. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, una moto ed uno scooter. Il 35enne era a bordo dello scooter. Lavorava come cameriere un un noto ristorante di Positano. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, per lui non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e una figlia di quattro anni.

Il dolore e il cordoglio per la morte del 35enne

Dolore in quanti conoscevano il 35enne. Queste le parole di Salvatore Gagliano che ha scritto:“Che tragedia, che tristezza. Non si può morire così a soli 35 anni! Il caro Massimo, figlio di Antonio nostro grande e fedelissimo collaboratore da circa 30 anni e fratello di un altro affezionato collaboratore Luca, è deceduto in una curva maledetta nel territorio di Praiano. L’impatto fra due moto ha procurato la triste tragedia, e purtroppo è stato fatale. Al Caro Papà Antonio, alla cara Mamma Imma, ai cari fratelli Luca e Nicola unitamente alla giovane moglie ed alla splendida figlioletta, vanno le mie più sentite ed affettuose condoglianze, unitamente ad i miei cari”

Andrea Cretella scrive sui social: “Basta troppi morti in Costiera Amalfitana a causa di moto che circolano a forte velocità senza alcun controllo… in particolare nei giorni di sabato e domenica.

Sono decenni che esiste questo grave problema. Sono tante le persone che hanno perso la vita ingiustamente e tragicamente e senza mai che le autorità competenti siano intervenute per porre fine a questa strage del sabato e domenica.

La costiera amalfitana non è una pista per centinaia di moto, di grossa cilindrata , che circolano in modo spericolato ad alta velocità con sorpassi in curva che fanno rabbrividire .

L'associazione Mani Pulite di cui mi onoro di rappresentare lancia un appello al sindaco di Praiano dott.ssa Annamaria Caso, a tutta la popolazione di Praiano, della costiera amalfitana di organizzare un corteo di protesta, partendo dal luogo del tragico incidente che si è verificato oggi, affinché, il prefetto di Salerno le autorità preposte, intervengano in maniera seria e concreta a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Basta perdere la vita così".