Ladri in azione nel Cilento: furto in pieno giorno a Salento I malviventi sono entrati nell'abitazione di un medico

Ladri in azione a Salento, nel Cilento. I malviventi sono entrati nell'abitazione di un noto medico mentre l'uomo si trovava sotto la doccia. In pochi minuti, i ladri hanno razzolato la casa e portato via diversi oggetti di valore. Si tratta solamente di uno dei tanti furti avvenuti negli ultimi mesi in zona.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri. Potrebbero fornire un supporto importante le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune che hanno permesso di individuare l’auto a bordo della quale sarebbero arrivati e poi fuggiti i malviventi.

La denuncia del sindaco

«La cosa più preoccupante è la sfrontatezza e l’audacia con cui hanno agito! Pensate che il dottore era in casa sotto la doccia e loro, ciononostante hanno continuato ad agire! Le nostre telecamere hanno individuato l’auto! Un’Audi 3 mila di colore grigio! Questo episodio ci dice che dobbiamo cominciare a guardarci intorno anche nei nostri piccoli paesini! - scrive il sindaco De Marco - Per cui, quando vedete qualcosa di strano, auto o persone che non vi piacciono, avvisate subito i carabinieri o il sottoscritto che provvederemo immediatamente a fare dei controlli! Stiamo in guardia che i tempi sono cambiati e i delinquenti pure!».