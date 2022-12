Muoiono il padre e il compagno a mezz'ora di distanza: dramma per una 43enne La donna è originaria di Ravello, la doppia tragedia sconvolge la Costiera Amalfitana

Dramma per una 43enne di Ravello che ha perso il padre e il compagno a mezz'ora di distanza. La donna aveva passato la notte vegliando il genitore 78enne, gravemente malato, per poi fare ritorno all'alba nella sua abitazione. Mentre si trovava a casa le è giunta la notizia del decesso dell'anziano, ad avvisarla i familiari. La 43enne, ha quindi lasciato la figlia con il compagno ed è corsa nuovamente al capezzale dell'anziano. Proprio mentre era lì le è arrivata un'altra drammatica telefonata. Questa volta era la figlia che la avvisava del malore che aveva colpito il compagno 51enne, riverso a terra privo di sensi. L'uomo è deceduto, molto probabilmente, a causa di un malore fulminante, per lui non c'è stato purtoppo nulla da fare.

La doppia tragedia

Un infarto fulminante avrebbe stroncato il 51enne di Ravello Adriano Esposito, noto tassista, stimato a apprezzato dalla comunità della Divina. Lascia due figlie avute da una precedente relazione. La sua compagna, un'ausiliaria del traffico del posto, è stata raggiunta però da un doppio dramma. Aveva perso infatti il padre solo pochi minuti prima. Era proprio al suo capezzale quando il suo compagno si è improvvisamente sentito male, finendo privo di sensi sul pavimento della loro abitazione. Avvisata dalla figlia, una volta giunta sul posto, la donna ha assistito impotente ai tentativi dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il 51enne. Per lui però non c'è stato nulla da fare. I funerali si terranno domani. In mattinata l'addio al 51enne a Minori, nel pomeriggio invece le esequie del 78enne al Duomo di Ravello. La vicenda ha scosso la Costiera Amalfitana. Due comunità che si sono strette al dolore della 43enne ausiliaria del traffico che in poche ore ha perso i due uomini più importanti della sua vita, il padre e il compagno.