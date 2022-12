Incendio in un'azienda agricola di Bellizzi: in azione i vigili del fuoco Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi. Sul posto anche un'autobotte

Paura quesa mattina a Bellizzi dove, in un'azienda agricola situata in via Cilento, si è sviluppato un incendio che ha interessato dei materiali collocati a ridossi di un deposito.

L'intervento

Le fiamme sono divampate intorno alle 11 di oggi. Numerose le segnalazione anche via social da parte dei cittadini. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che, con il supporto di un’autobotte, hanno domato il rogo, mettendo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme coinvolgessero la struttura vicina. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 13.