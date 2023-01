Cade e muore in strada: tragedia a Sant'Arsenio Un 65enne ha avvertito un malore, ha perso i sensi battendo con violenza la testa a terra

Tragedia questa mattina nel comune salernitano di Sant'Arsenio. Un 65enne ha accusato un malore in strada, è caduto, ha battuto la testa ed è morto.

La ricostruzione dell'incidente

In 65enne, mentre si trovava nella piazza del paese, nel comune di Sant'Arsenio, è caduto a terra, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Il malcapitato aveva appena accusato un malore, perdendo i sensi. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo per il 65enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Polla per i rilievi del caso necessari a ricostruire quanto accaduto.