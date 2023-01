Casa fantasma ad Ascea, denunciato per truffa un 50enne napoletano L’uomo era già gravato da analoghi precedenti di polizia

Un 50enne napoletano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Marina di Ascea con l'accusa di truffa. L'uomo, già gravato da precedenti di polizia per analoghi fatti, è stato deferito per una truffa commessa la scorsa estate ai danni di un commerciante originario della medesima provincia campana.

I fatti

L’uomo, presentandosi per proprietario di un’immobile da locare, si era fatto accreditare dalla vittima, quale anticipo, su una carta prepagata, 400 euro, con la falsa promessa di prenotare la casa per le vacanze nel mese di agosto. Una volta ricevuto il denaro, il finto locatore faceva perdere le proprie tracce diventando poi irreperibile. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di accertare l’identità del presunto truffatore, individuato nel capoluogo campano.