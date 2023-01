Bandito armato di pistola rapina gioielleria, terrore a Sala Consilina Indagini in corso da parte dei carabinieri: l'uomo era a volto coperto

Rapina a mano armata in una gioielleria, stamattina intorno alle 11, in piazza Umberto I a Sala Consilina. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia per risalire ai responsabili.

I fatti

Un uomo, con volto semicoperto, ha minacciato con la pistola la commessa, poi con il calcio dell'arma ha infranto una vetrina e portato via diversi monili d'oro. L’episodio è accaduto all’orario di apertura. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato immediatamente le ricerche dell’uomo.