Operai bloccati nell'ascensore dell'impianto telefonico a Sant'Arsenio Apprensione per i due lavoratori salvati dai vigili del fuoco

Due operai della Telecom sono rimasti bloccati, nel pomeriggio di ieri, nell'ascensore in cima alla torre dell'impianto telefonico a Sant'Arsenio, sul Monte Carmelo. Apprensione per i lavoratori che avevano appena termitato di effettuare degli interventi di manutenzione.

La ricostruzione

I due lavoratori della compagni telefonica erano in cima alla torre dell'impianto e stavano scendendo al piano terra quando, per cause ancora non chiare, l'ascensore si è improvvisamente bloccato. Gli operai hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi sono riusciti a sbloccare l'ascensore e a liberare i due lavoratori.