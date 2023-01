Dimesso dall'ospedale muore bimbo di 5 mesi: disposta l'autopsia La famiglia è originaria di Perdifumo, comune del Cilento

E' morto a cinque mesi per le complicanze di una bronchiolite poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale. La tragedia ha colpito una famiglia di Perdifumo, piccolo centro del Cilento. Ora gli stessi familiari vogliono vederci chiaro. La Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma, l’esame esterno a cura del medico legale e l’autopsia.

I fatti

Il bimbo era stato portato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dai genitori, circa 10 giorni fa, per problemi respiratori. Ricoverato presso il reparto di Pediatria, dove i medici gli avevano diagnosticato una bronchiolite, il neonato era stato poi dimesso nella giornata di giovedì. Poi, nella notte, un nuovo malore, tanto da spingere i familiari a portarlo nuovamente in ospedale nella giornata di ieri. Durante il trasporto in ospedale, il bimbo ha perso i sensi e la madre, notando un'ambulanza in transito sulla statale 18, all'altezza di Ponte Barizzo, ha chiesto subito soccorso. Il mezzo di soccorso si è fermato, partendo subito in modo spedito con il bimbo a bordo verso l'ospedale di Battipaglia. Una corsa, purtroppo inutile, perché il piccolo non ce l'ha fatta.

L'indagine

I genitori hanno presentato denuncia presso la stazione dell'Arma di Perdifumo. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma, l’esame esterno a cura del medico legale e l’autopsia. Indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello.