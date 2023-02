La strage degli invisibili: Iryna morta di freddo ad appena 51 anni La donna, senza fissa dimora, trovata esanime in piazza Amendola a Battipaglia: fatale un'ipotermia

Una tragedia terribile, che dovrebbe far riflettere e che testimonia - qualora ce ne fosse bisogno - quanto sia urgente mettere in campo tutte le iniziative di sostegno alle persone in difficoltà.

La notte scorsa, a Battipaglia, una senzatetto di 51 anni è morta di freddo in Piazza Amendola. Iryna Tjkhonona, ucraina, è stata stroncata da un’ipotermia che non le ha lasciato scampo. Ad accorgersi della sua morte, solo molte ore dopo, alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime ed hanno allertato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 la donna era già morta da diverse ore. Con sé non aveva nessun documento: la clochard è stata identificata dai carabinieri della locale compagnia.

Il corpo di Iryna si trova ora nella sala mortuaria dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”, in attesa che qualcuno possa reclamarla dal suo Paese d’origine. Se non dovesse accadere sarà il Comune di Battipaglia ad occuparsi dei funerali e della sepoltura.