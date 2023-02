Lungomare di Salerno, ancora incidenti: schianto nella notte, ci sono feriti Tamponamento tra auto, ma per fortuna senza gravi conseguenze

Un altro incidente su quella che a tutti gli effetti è una delle strade più pericolose di Salerno. Nella notte si è registrato l'ennesimo sinistro sul Lungomare Colombo, nel quartiere Mercatello.

Per cause in corso di accertamento c'è stato un tamponamento che ha coinvolto diverse auto: feriti gli occupanti, ma le loro condizioni non sono gravi.

Scattato l'allarme, sul posto sono interventi gli agenti di polizia ed il personale di Strade sicure per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.