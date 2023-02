Lite con accoltellamento a Cava de' Tirreni: due giovani in ospedale Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Movida violenta a Cava de' Tirreni. La scorsa notte, in pieno centro, due giovani sono stati accoltellati da ignoti a seguito di una lite. E' accaduto poco dopo la mezzanotte nei pressi di piazza San Francesco. Entrambi, poco più che maggiorenni, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo.

Per uno di essi, 19enne, residente a Nocera Superiore, solo ferite superficiali. L’altro, un diciottenne di Mercato San Severino, ha riportato ferite al torace e al braccio, ed è stato ricoverato con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Su quanto accaduto, sono in corso le indagini dei militari dell’arma per accertare la dinamica dei fatti, far luce sulle cause dell'aggressione ed identificare i responsabili del gesto. Non si esclude alcuna ipotesi. Preziose saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.