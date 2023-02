Muore schiacciato da una balla di fieno: Santomenna piange Vito Turi La verità sul decesso dall'autopsia. Gli amici lo ricordano: un gran lavoratore, benvoluto da tutti

Il comune salernitano di Santomenna piange la morte del 58enne Vito Turi. Il decesso è avvenuto in un'azienda zootecnica di Albanella dove l'autista si trovava per consegnare un carico di fieno, come già era accaduto in passato. Una rotoballa lo avrebbe investito in pieno uccidendolo. La tragedia ha sconvolto il suo paese d'origine, il 58enne lascia la moglie e le tre figlie. I familiari hanno raggiunto il luogo dell'incidente fatale nella tarda mattinata di ieri, momenti strazianti. Vito Turi è ricordato dai suoi concittadini come un gran lavoratore, amorevole, amico di tutti.

Le indagini

Intanto si attende l'esito dell'autopsia che potrà chiarire cosa sia accaduto. La salma si trova ora all'ospedale Ruggi D'Aragona. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Matinella che hanno effettuato i rilievi in azienda. Tra le ipotesi del decesso vi è anche quella di un malore improvviso. Vito Turi è stato trovato esanime accanto al carico di fieno. Inutili i soccorsi, è morto quasi sul colpo.