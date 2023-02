Incendio in una mansarda a Cava de' Tirreni: in azione i caschi rossi I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme

Momenti di paura ieri sera a Cava de’ Tirreni, per un incendio divampato in una mansarda, è successo in una palazzina di via Tommaso di Savoia. All'interno della casa non c'era nessuno presente, non si registrano feriti ma solo danni alla struttura.

I soccorsi

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. I caschi rossi sono riusciti a spegnere l'incendio. Si indaga per risalire alle cause che hanno portato al rogo.