travolto da uno scooter muore il manager musicale vincenzo spera

Investito da uno scooter a Genova muore a 70 anni il manager musicale Vincenzo Spera. Alla guida del mezzo a due ruote un 18enne. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che Spera stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal mezzo e sbalzato. Cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto oltre al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

La carriera di Spera

Il presidente di Assomusica Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo.

Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci. Aveva lavorato con grandissimi artisti come Fabrizio De André, Gaber, Vasco Rossi, Paolo Conte, Bob Dylan, Miles Davis, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peter Gabriel, Lou Reed. Collaborava con la direzione generale Cultura della Ue in preparazione della futura legge europea sulla musica e del programma Europa Creativa 2020 – 2027. Faceva parte, unico italiano, dell’European Forum Safety and Security.