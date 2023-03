Salerno, orrore a Capitolo San Matteo: trovato cadavere con ferita alla gola Accertamenti in corso da parte della Polizia per capire se si sia trattato di un omicidio

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a poca distanza dalla Litoranea di Salerno, in via Capitolo San Matteo, intorno alle 12. Il cadavere, di uno straniero con ogni probabilità originario del Sud Est asiatico, aveva una ferita da arma da taglio alla gola. A far scattare l’allarme sono stati alcuni ciclisti, che hanno trovato il corpo esanime tra i cespugli. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Il sospetto degli investigatori, viste le ferite riportate, è che si sia trattato di un omicidio. Sul posto è intervenuto anche il pm Simone Teti che coordinerà le indagini. Si attende, inoltre, l'esito dell'esame esterno del medico legale per capire la causa del decesso.

Giovanbattista Lanzilli

Filippo Notari