Autorità portuale: " Sequestro di droga a Salerno? La sicurezza funziona" A dirlo è il segretario generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale Grimaldi

"Personalmente, trovo queste notizie molto positive per l'Ente perchè effettivamente, significa che il sistema del controllo, il sistema della sicurezza, chiaramente in collaborazione con tutte le forze di polizia e con tutti gli altri organismi che ci sono nel porto, funziona". Sono le parole pronunciate, a margine di un convegno a Salerno, dal segretario generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi, nel giorno in cui la Guardia di Finanza ha sequestrato, nel porto di Salerno, circa 219 chilogrammi di cocaina.

I dettagli

Parte della droga, un primo quantitativo, pari a circa 171 kg di cocaina, era nascosto in sacchi di tela tra le confezioni di banane, e un secondo quantitativo, pari a circa 47 kg, occultato nei vani esterni dei motori dei refrigeratori. Fondamentale l'infallibile fiuto del cane antidroga "Fabry".