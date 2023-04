Si finge il nipote e truffa un'87enne: è successo a Cava de' Tirreni L'uomo è stato arrestato dalla polizia mentre stava scappando

E' stato arrestato dalla polizia per truffa aggravata e rapina l'uomo che avrebbe raggirato una 87enne di Cava de' Tirreni. Il 43enne giorni fa si sarebbe finto il nipote della vittima convincendola a consegnare ad un complice la somma di 450 euro.

I dettagli

La donna ha così permesso ad uno sconosciuto di entrare in casa, l'uomo, che si è finto un emissario, poi con la forza le avrebbe portato via anche la fede e altri oggetti preziosi, rovistando nell'abitazione. Durante la fuga è stato però bloccato dalla polizia, impegnata per un controllo del territorio. Gli ogetti rubati sono stati recuperati e riconsegnati all'anziana.