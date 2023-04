Il Cilento piange Rafael Stifano: a Pellare l'ultimo saluto al 25enne L'autopsia ha confermato lo sfondamento cranico come causa del decesso

Morte per sfondamento cranico. È quanto emerso dall'autopsia effettuata questa mattina sul corpo di Rafael Stifano, il 25enne di Pellare morto nella notte tra Pasqua e Pasquetta nei pressi di una discoteca di Caprioli, nel comune di Pisciotta. L'esame autoptico è stato effettuato in mattinata da Adamo Maiese, medico legale incaricato dalla Procura di Vallo della Lucania. L'accertamento irripetibile, dunque, ha confermato quanto ipotizzato nelle ore immediatamente successive alla tragedia. Il giovane italo-venezuelano, all'uscita del locale, si è avvicinato al ciglio della strada, probabilmente per urinare. All’improvviso, però, è finito giù. Non è chiaro se sia scivolato oppure se il terreno sotto i suoi piedi sia franato. Il volo, in ogni caso, si è rivelato fatale per il 25enne che ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo. In mattinata è stata effettuata l'autopsia che ha confermato lo sfondamento cranico come causa del decesso. Al momento non risultano indagati per la morte del 25enne. Sotto choc l'intera comunità del Cilento che, in serata, ha dato l'ultimo saluto a Rafael nella chiesa di San Bartolomeo a Pellare.