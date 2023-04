Una campagna contro le truffe agli anziani: Carabinieri incontrano gli studenti L'incontro con circa 150 alunni della scuola media di Sapri

Nella mattinata di sabato 15 aprile, il Capitano Francesco Fedocci, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri, insieme al Comandante della locale Stazione Carabinieri, Lgt. C.S. Pietro Marino, ha incontrato i docenti e circa 150 alunni della scuola media statale “Santa Croce” e “Dante Alighieri” di Sapri, per un seminario informativo circa la prevenzione da truffe e raggiri in danno degli anziani, e la collaborazione a contrasto al fenomeno che ogni cittadino può offrire nella circostanza.

L'incontro

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza di contattare il numero di emergenza 112 in caso di ogni necessità, rinnovando l’invito a non esitare a contattare le forze di polizia per qualsiasi sospetto, soprattutto se avvicinati o contattati telefonicamente da persone che avanzano richieste di denaro o di oggetti preziosi.

Nell’occasione, è stato presentato un progetto teatrale che metterà in scena una “commedia” sulla tematica delle truffe agli anziani, nell’ambito di un più ampio percorso di sensibilizzazione e formazione volto a tutelare le fasce più deboli.

Presenti all'appuntamento il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, la responsabile dell’associazione A.T.E.S. (Associazione della Terza Età Spigolatrice), diretta dall’insegnante Anna Maria Camaldo.