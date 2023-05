Schianto in scooter, Cava de' Tirreni piange Gianluca Bisogno Il giovane era ricoverato da oltre un mese al "Ruggi"

Il suo cuore ha smesso di battere dopo oltre un mese di ricovero nell'ospedale di Salerno. Non ce l'ha fatta il 47enne Gianluca Bisogno che, lo scorso 30 marzo, era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in località San Pietro, a Cava de' Tirreni. Il giovane era in sella ad uno scooter che, dopo esser finito sull'asfalto, ha impattato contro un'auto proveniente dal senso opposto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Dopo l'impatto il 47enne era stato trasportato d'urgenza nell'ospedale di Cava de' Tirreni. Ma nelle ore successive, proprio per via della gravità del caso, era stato trasferito a Salerno. La comunità metelliana ha pregato e sperato fino alla fine che Gianluca potesse riprendersi. Ma le lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi per il 47enne che, nelle scorse ore, è spirato.