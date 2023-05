Paura nel rione Petrosino di Salerno: tre auto distrutte dalle fiamme L'incendio alle spalle della scuola Calcedonia. Indagini in corso

Paura nella notte in via Pironti a Salerno. Tre auto, parcheggiate alle spalle della scuola Calcedonia, per cause ancora in corso di accertamento, sono state divorate dalle fiamme. Il fuoco ha totalmente distrutto i veicoli.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per domare le fiamme e mettere in sicurezza le altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Su questo episodio, come su altri avvenuti negli ultimi mesi, indagano le forze dell’ordine. Non è la prima volta, infatti, che si registrano in zona situazioni del genere. Al lavoro le Forze dell’Ordine che stanno effettuando tutte le verifiche del caso per accertare se possa essersi trattato di un incendio doloso.