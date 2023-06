Sorpreso con mezzo chilo di hashish, arrestato spacciatore 35enne I controlli della Polfer: in carcere un marocchino, che ha ferito 2 poliziotti e una donna

Gli agenti della Polfer di Sapri hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina di 35 anni, con l'accusa di spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ad una viaggiatrice.

Durante i normali servizi di controllo dei passeggeri allo stazione, l'uomo è stato avvicinato dai poliziotti e si è dato alla fuga travolgendo una donna.

Non senza difficoltà è stato bloccato dagli agenti e perquisito: nel marsupio aveva 5 panetti di hasish, per oltre mezzo chilo. La viaggiatrice ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni, 2 invece per gli agenti.

Il 35enne marocchino è stato arrestato e accompagnato in carcere a Potenza.