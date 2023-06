Eboli: trovato morto William La Torre, era scomparso da giorni Si erano perse le tracce da venerdì. Il sindaco Conte: "Siamo profondamente addolorati"

William La Torre, il 41enne di Eboli scomparso venerdì scorso, è stato trovato morto. Le sue ricerche erano partite da giorni. Le forze dell’ordine avevano esteso i controlli sulla Piana del Sele, senza successo.

La famiglia del 41enne aveva rivolto anche un appello alla trasmissione di Raitre Chi l’ha visto?” ma del barista ebolitano si erano perse le tracce. Si era allontanato da casa a piedi senza telefono e documenti. Poi la drammatica scoperta. La salma rinvenuta nel torrente Tufara. Ancora da comprendere cosa sia successo, se si sia trattato di un atto volontario. Il sindaco di Eboli Mario Conte ha espresso la sofferenza di tutta la comunità per questa tragica scoperta.

Il messaggio di cordoglio del sindaco

"Siamo profondamente addolorati - ha scritto sulla sua pagina social Mario Conte -. Una notizia che non avrei mai voluto apprendere, come me tutta la città.

Fin dal primo momento, una volta venuto a conoscenza della sua scomparsa, mi sono attivato perché le ricerche fossero capillari sul territorio, nella speranza di poterlo incontrare prima di qualsiasi eventuale evento nefasto.Dispiace enormemente: ai familiari tutti, le sincere condoglianze da parte mia, dell’Amministrazione e della Città tutta" conclude la fascia tricolore di Eboli.