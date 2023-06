Camion in fiamme lungo la Cilentana: strada chiusa, circolazione deviata Sul posto sono presenti le squadre Anas, forze dell'ordine e vigili del fuoco

Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada "Cilentana" a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza di Centola. La circolazione, riferisce Anas, è stata deviata per consentire le operazioni di spegnimento del veicolo da parte dei Vigili del Fuoco.

Istituite deviazioni in loco

Il traffico veicolare in direzione Sapri è stato deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Centola, per i veicoli in direzione Vallo, invece, il traffico è stato deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Poderia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.