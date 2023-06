Cava: bambino di 8 anni e la mamma aggrediti da due pitbull Sono stati portati in ospedale, i cani erano sfuggiti al controllo dei padroni

Momenti di paura a Cava de' Tirreni. Un bambino di otto anni e la mamma sono stati aggrediti e da due cani pitbull sfuggiti al controllo dei proprietari. La drammatica aggressione è avvenuta nella frazione Sant’Arcangelo. Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che i due cani avrebbero superato un piccolo cancello.

In strada si sarebbero avventati prima sul bambino e poi sulla madre che cercava di proteggerlo. I due sono stati soccorsi e sono ricoverati in ospedale. La donna avrebbe riportato un taglio ad un braccio, mentre il bambino avrebbe diverse ferite alla schiena. Partite le indagini per chiarire le responsabilità di quanto successo.