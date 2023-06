Incidente stradale sulla Fondo Valle Sele: traffico deviato A scontrarsi due mezzi pesanti e un'automobile

Incidente stradale tra due mezzi pesanti e un'automobile. L'Anas comunica in una nota che lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” – in direzione di Contursi – è provvisoriamente attiva la deviazione della circolazione con uscita obbligatoria a Colliano per permettere le operazioni di recupero di un mezzo pesante precedentemente coinvolto in un incidente in corrispondenza del km 8,700, tra i territori comunali di Oliveto Citra e Colliano.

La circolazione, in direzione Contursi, può riprendere la SS691 allo svincolo di Contursi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.