Capaccio: auto finisce fuori strada, feriti due giovani Uno è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Vallo della Lucania

Paura a Capaccio Paestum dove, nel pomeriggio di ieri, si è verificato un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada in via Laura, impattando contro un cancello. Feriti i due giovani che viaggiavano all'interno della vettura. Uno dei due ha riportato lesioni serie ed è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Vallo della Lucania. Ferito in modo lieve il giovane che era alla guida dell'auto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.