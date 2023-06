Baronissi, crollano calcinacci in casa: ferito bimbo di due mesi Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al "Ruggi"

Paura a Baronissi dove, nel primo pomeriggio, si è verificato un incidente in un'abitazione di via Ferreria. Improvvisamente dal soffitto di un appartamento sono piovuti dei calcinacci che hanno colpito un bimbo di due mesi che si trovava in casa. Il piccolo è stato colpito alla testa e all'addome. È stato trasportato in codice rosso al “Ruggi” da un'ambulanza dell'associazione “Il Punto” partita dal Saut. Il bimbo è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'appartamento e le conseguenti verifiche.