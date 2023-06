Incidente mortale a Pontecagnano: anziano morto nello scontro tra due auto Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri

Incidente mortale a Pontecagnano Faiano questa mattina. In seguito ad uno scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause ancora non chiare, ha perso la vita un anziano i 78 anni. Il violento schianto si è verificato in via Vespucci. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate, è deceduto in ospedale a Salerno. Prognosi di 5 giorni invece per l'altro conducente, anche lui 78enne.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Battipaglia e della stazione di Pontecagnano che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ai militari il compito di individuale eventuali responsabilità.