Aggrediscono e rapinano un loro coetaneo: arrestati tre minorenni E' successo a Cava de' Tirreni, i ragazzi hanno 15 e 17 anni. Ferita la giovane vittima

Nella tarda serata del 15 giugno scorso, a Cava de’ Tirreni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato tre ragazzi, minorenni, un 17enne e due 15enni, residenti nel salernitano, perché gravemente indiziati di rapina aggravata, in concorso, ai danni di un loro coetaneo. I tre fermati avrebbero avvicinato il loro coetaneo ed aggredendolo e minacciandolo. Si sarebbero fatti consegnare il denaro contante posseduto dal ragazzo.

I dettagli dell'arresto

Ad allertare i Carabinieri, una telefonata giunta al numero di emergenza 112 da parte della madre del minore rapinato. I militari hanno subito raggiunto il luogo dei fatti, avviando le indagini al fine di ricostruire quanto accaduto. Acquisiti elementi riconducibili all’identificazione dei minori indiziati della rapina, i carabinieri hanno rintracciato i giovanissimi e proceduto al loro arresto. La vittima ha fatto ricorso alle cure sanitarie per l’aggressione subita. Gli indagati sono stati trasferiti nel Centro di Prima Accoglienza di Salerno come disposto dall’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.