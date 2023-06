Controlli contro lo spaccio di droga: arrestati un 20enne e un 17enne Sono stati sorpresi con hashish e cocaina in auto

Il 19 giugno a Casal Velino i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 17enne, sorpresi con della droga addosso. I controlli durante un servizio sul territorio per prevenire lo spaccio di stupefacenti. A bordo dell'auto dei due giovani sarebbero stati rinvenuti nascosti 110 grammi di hashish, due di cocaina e 670 euro in contanti. L'autorità giudiziaria ha disposto l'obbligo di presentazione per il 20enne mentre il minorenne è stato collocato in un centro di prima accoglienza a Vallo della Lucania.